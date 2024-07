Geen Sanne Cant: Lotte Kopecky kent haar ploeggenoten voor de wegrit in Parijs

Op zondag 4 augustus wil Lotte Kopecky goud pakken op de olympische wegrit in Parijs. Ze kent ondertussen ook haar ploeggenotes die haar daarbij moeten helpen.

Dat Sanne Cant niet zou meegaan naar de Olympische Spelen in Parijs, was al even duidelijk. Enkele dagen na haar tweede plaats op het BK op de weg kreeg de vijftienvoudige Belgische kampioene het slechte nieuws.

Bondscoach Ludwig Willems stuurt volgend viertal naar Parijs: Lotte Kopecky, Justine Ghekiere, Julie Van de Velde en Margot Vanpachtenbeke. Kopecky rijdt de tijdrit en wegrit, waar ze wordt bijgestaan door de drie anderen.

Lotte Kopecky wil goud pakken in de wegrit. Het parcours lijkt veel op een klassieker in het voorjaar, waar ze de voorbije jaren tot de beste rensters ter wereld behoorde. Een medaille is dus zeker het doel.

Programma Lotte Kopecky Olympische Spelen

De tijdrit op 27 juli en de wegrit op 4 augustus zijn niet de enige doelen van Kopecky op de Spelen. Op 9 augustus rijdt ze ook de koppelkoers, op 11 augustus staat Kopecky ook met gouden ambities aan de start in het omnium.

Kopecky greep drie jaar geleden in Tokio naast de medailles. In de wegrit werd ze vierde, in het omnium moest ze na een dubbele valpartij opgeven. Dit keer wil ze dus wel medailles pakken.