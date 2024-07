Uitblijven ritzege en groene trui in de Tour zorgt nog voor ander gevolg bij Alpecin-Deceuninck

Alpecin-Deceuninck kon dit jaar nog niet winnen in de Tour en dat heeft ook zijn gevolgen. Wereldkampioen Mathieu van der Poel zag het liever toch anders.

Vorig jaar schoot Jasper Philipsen meteen raak in rit drie en vier in de Tour. Daardoor had hij stevig de groene trui om zijn schouders, die hij niet meer afgaf. Met een straat voorsprong won Philipsen de groene trui.

Dit jaar loopt het echter anders voor Alpecin-Deceuninck. Philipsen werd tweede achter Mark Cavendish en werd donderdag gedeclasseerd. En dat heeft zijn gevolgen voor Alpecin-Deceuninck voor de rit.

Alpecin-Deceuninck moet vroeg startblad tekenen

De ploegen van de ritwinnaar en de truiendragers mogen namelijk als laatste het startblad tekenen. Daarna wordt er naar het klassement gekeken. Van der Poel is als 86ste pas eerste van zijn ploeg, waardoor de ploeg vaak als eerste het startblad moet tekenen.

Alpecin-Deceuninck moet daardoor vaak een uur vroeger dan de andere ploegen het startblad tekenen. "Mag iets later, haha", zegt Mathieu van der Poel bij Wielerflits. Ploegmaat Jonas Rickaert vindt het geen probleem.

"Voor ons ochtendritueel maakt het niet veel uit. Het enige verschil is dat wanneer wij hier aankomen, we ons iets rapper moeten klaarmaken. Maar het is niet dat we vroeger moeten opstaan dan de rest", stelt hij.