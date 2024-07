Vingegaard al op meer dan een minuut van Pogacar: Richard Plugge spreekt klare taal

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard kijkt na een week in de Tour tegen een achterstand van iets meer dan een minuut aan ten opzichte van Tadej Pogacar. Toch panikeren ze bij Visma-Lease a Bike niet.

In de rit over de Galibier en in de tijdrit moest Jonas Vingegaard tijd toegeven op zijn grote concurrent Tadej Pogacar. De tweevoudige Deense Tourwinnaar telt nu 1'15" achterstand op de Sloveense gele trui.

Bij Visma-Lease a Bike panikeren ze echter niet. "Jonas doet het beter dan we vooraf hadden verwacht. Dat is heel fijn. Ik was al heel blij dat hij überhaupt aan de start kon staan, maar als je ziet wat hij nu doet: prachtig", zegt Richard Plugge bij Sporza.

Wordt Vingegaard beter in de Tour?

Visma-Lease a Bike zegt al bijna de hele Tour dat het tijdverlies had ingecalculeerd. Dat kan de Nederlandse ploeg echter niet blijven doen. Op een gegeven moment zal Vingegaard ook aan de bak moeten.

Dat zal ook gebeuren, stelt Plugge. Hij rekent vooral op de derde week. Vooral omdat Pogacar vorig jaar in een etappe bijna zes minuten verloor. "De laatste week wordt de belangrijkste", denkt Plugge.

Er wordt dan gezegd dat Vingegaard nog beter kan worden hoe langer de Tour duurt. "Ik denk niet dat je beter wordt", stelt Plugge. "Iedereen wordt slechter en daardoor zie je de grote verschillen."