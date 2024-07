Hebben van Aert, Evenepoel & co er een grote concurrent bij met oog op Olympisch Goud?

Biniam Girmay komt in de Ronde van Frankrijk weer helemaal boven water en heeft ondertussen twee ritzeges te pakken. Ook in de strijd om de groene trui maakt hij meer en meer indruk, zoveel is ondertussen duidelijk.

Iedereen is het erover eens: Biniam Girmay is na een moeilijk jaar opnieuw aan de oppervlakte gekomen. De manier waarop hij twee etappes won in de Tour de France is indrukwekkend. Dat werd ook nog eens duidelijk zaterdag.

"Philipsen kwam opnieuw een beetje te kort, misschien is zijn acceleratie wat minder op dit moment", aldus Johan Bruyneel in JB² tijdens de podcast van Lance Armstrong genaamd WEDU. "Maar hij werd op zijn waarde geklopt."

© photonews

"Girmay is heel snel en doet het heel goed", is Bruyneel duidelijk. En ook de andere Belgische analisten zien de man uit Eritrea heel mooie dingen neerzetten. Rest de vraag: wat betekent dat voor de nabije toekomst?

Kandidaat op Olympisch Goud?

Wordt hij tijdens de Olympische Spelen een grote concurrent voor Wout van Aert, Remco Evenepoel & co? "Of hij om de prijzen zal kunnen meedoen, zal ervan afhangen of hij zijn vaatje helemaal moet leegrijden voor de groene trui", aldus Sven Nys bij Sporza Tour.

"Het is voor hem goed dat de Spelen kort na de Tour vallen. Als ze hem in hun bubbel, in de flow en het ritme van de Tour kunnen houden, dan zou dat wel eens kunnen lukken." Rest de vraag: wat met de criteriums na de Tour de France? De focus houden wordt het belangrijkste, lijkt het.