Remco Evenepoel beetje teleurgesteld in Vingegaard na gravelrit: "Anders drie-vier minuten"

De gravelrit verveelde geen moment, maar voor de mannen van het klassement werd het uiteindelijk wel een flinke sof. Tadej Pogacar en Remco Evenepoel probeerden, maar Jonas Vingegaard wilde niet mee in het verhaal.

Tadej Pogacar was van alle klassementsmannen misschien wel de meest aanvalslustige. Hij ergerde zich dan ook een beetje aan Jonas Vingegaard, die bijwijlen een echt blok aan het been was van de toppers in de race.

Zeker Primoz Roglic had een tik kunnen krijgen als ook Vingegaard zich zou hebben gemengd in de debatten. Pogacar was dan ook vrij kritisch over de zaak, maar ook Remco Evenepoel was duidelijk in zijn reactie.

© photonews

"Ik denk dat niemand nog moet twijfelen aan mijn gravelkwaliteiten. Mijn aanval was op instinct. Soms moet je eens koersen met 'big balls', zoals Tom Boonen ooit gezegd heeft", aldus Evenepoel in zijn reactie bij Sporza.

Koerstactieken accepteren

"Je moet de koerstactieken accepteren", verwees hij naar het feit dat Vingegaard niet wilde meerijden met Evenepoel en Pogacar. We pakken meteen 30-40 seconden, maar helaas stopte de vlucht dan", is de Belg duidelijk.

"Ik snap dat Tadej Pogacar wat geïrriteerd was. Als we kunnen doorrijden, dan pakken we misschien drie of vier minuten op de rest. Er was genoeg volk om af te stoppen in de groep na ons, dus het had gekund", besloot Remco Evenepoel.