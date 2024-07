Sep Vanmarcke levert puntje van kritiek op Alpecin-Deceuninck: "Ik heb Mathieu van der Poel gemist"

Ze moeten het bij Alpecin-Deceuninck voorlopig doen met ereplaatsen. Mathieu van der Poel was onzichtbaar in de finale van de achtste Tourrit en dat vindt Sep Vanmarcke toch verrassend.

De Belgische ex-renner was te gast bij De Avondetappe op NOS. Daar werd de aankomst in Colombey-les-Deux-Eglises besproken. Girmay pakte daar zijn tweede ritzege. Jasper Philipsen moest het dan weer stellen met een tweede plaats. Opnieuw net niet voor de sprinter van Alpecin-Deceuninck. Een wederkerend thema.

"De Philipsen van vorig jaar pakt 'm volgens mij wél. Je ziet dat het in de lead-out niet allemaal goed ging. Op een bepaald moment verliest hij zijn lead-out. Heel laat komt Axel Laurance dan nog op de rechterkant, op een moment dat Philipsen eigenlijk links zit. Die match met de ploegmaats was er niet", stelt Vanmarcke vast.

© photonews

"Ik heb ook een beetje Van der Poel gemist in de finale." Die heeft eerder in deze Tour al een paar keer zijn rol gespeeld in de sprinttrein voor Philipsen, één keer zelfs op heel indrukwekkende wijze. Dat was er deze keer allemaal niet bij. Van der Poel bolde als één van de laatste renners uit het eerste peloton over de meet.

Is dat krachten sparen met het oog op de befaamde gravelrit om daar zelf uit te pakken? "Misschien spaart hij zich, maar een Van der Poel hoeft zich met zijn klasse niet te sparen voor die ene kilometer. Zelfs voor Van der Poel zelf was dit een mooie aankomst geweest."