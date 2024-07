Verklaring voor enorme opsteker Jonas Vingegaard heeft te maken met Van Aert en ook met Laporte: "Dat was nuttig"

Jonas Vingegaard maakt voorlopig een degelijke indruk, gezien de omstandigheden. Dat Van Aert hem kon bijstaan op hoogtestage, heeft de Deen geholpen.

Dat vertelt Matteo Jorgenson in een aflevering van TheMove. De Amerikaan belde in bloot bovenlijf in via de webcam en toonde de littekens die hij overhield aan de valpartij eerder in deze Tour. Grotendeels zijn ze bij Visma-Lease a Bike wel tevreden, omdat Jonas Vingegaard de schade in de eerste week lijkt te beperken.

Het was Hincapie opgevallen dat Vingegaard het goed doet in de afdalingen. Terwijl hij mentaal zich toch over zijn val in het Baskenland moest zetten. "We waren op trainingskamp met Wout van Aert en Christophe Laporte. Als je boven op een berg staat met die twee mannen, dan moet je wel je afdaling trainen", zegt Jorgenson.

Van Aert en Laporte dalen razendsnel

Enkel en alleen om hen te kunnen volgen. Zij gaan héél snel", looft de winnaar van Parijs-Nice de dalerscapaciteiten van Van Aert en Laporte. Vingegaard heeft daar dus voordeel uitgehaald. "Het heeft hem geholpen dat die twee erbij waren op stage." Sowieso was het trainen in groep cruciaal om de Tourstart te halen.

"Na een tijd alleen te hebben getraind na zijn ontslag uit het ziekenhuis, was het belangrijk om de groep weer te vervoegen. Hij moest het gevoel weer leren kennen van achter iemand in de remmen te gaan. Dat was vrij nuttig."