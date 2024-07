🎥 Vingegaard deelt dubbele mentale tik uit aan Pogacar, Evenepoel steviger op het podium

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard heeft de elfde etappe in de Tour de France gewonnen. De Deen reed een gat dicht op Tadej Pogacar en won de sprint tegen de gele trui.

Na de slaapverwekkende etappe van dinsdag, was de elfde etappe wel om duimen en vingers van af te likken. De helft van het peloton wilde in de ontsnapping zitten, maar niemand raakte in de eerste twee uur echt weg.

Uiteindelijk reed er toch een groep van tien renners weg, zonder Belgen. Wel aanwezig waren onder meer Lazkano, Healy, Carapaz, Grégoire en Lapeira. UAE Team Emirates gaf hen echter niet veel meer dan twee minuten.

Op iets meer dan 30 kilometer, op de Puy Mary, werden de vluchters gegrepen, niet veel later versnelde Pogacar. Vingegaard en Roglic probeerden te volgen, Evenepoel koos voor zijn eigen tempo.

Vingegaard rijdt naar Pogacar en wint in de sprint

Vingegaard probeerde alleen de kloof nog te dichten voor de top, maar dat lukte niet. Pogacar liep zo'n halve minuut uit in de afdaling, maar op de voorlaatste klim reed Vingegaard naar de Sloveen toe. Evenepoel kwam dan weer bij Roglic op zo'n halve minuut.

Pogacar en Vingegaard trokken samen naar de laatste klim, Roglic en Evenepoel deden hetzelfde. Roglic viel nog in de laatste afdaling, maar kreeg dezelfde tijd dan Evenepoel. Er werd gesprint voor de zege en daarin was Vingegaard verrassend de snelste. Een dubbele mentale tik voor Pogacar.

In het klassement komt Vingegaard door de bonificaties één seconde dichter op Pogacar en volgt nu op 1'14". Remco Evenepoel blijft wel tweede in het klassement, op 1'06" van Pogacar. Roglic is vierde op 2'15".