Nog altijd heel veel twijfels over Remco Evenepoel: "Daar zal hij het moeilijkst hebben"

Remco Evenepoel is goed begonnen aan de Tour de France, met een voorlopige tweede plaats. Toch moeten de echte bergetappes nog komen in de Tour.

Met een achterstand van 33 seconden is Remco Evenepoel nog altijd de eerste achtervolger van Tadej Pogacar. In de rit over de Galibier moest Evenepoel tijd toegeven, met winst in de tijdrit nam Evenepoel wat tijd terug.

De echte bergen in de Tour moeten echter nog komen. Dit weekend staan er al twee ritten in de Pyreneeën op het programma, de laatste drie dagen worden ook nog bijzonder lastig met een tijdrit op de laatste dag.

Houdt Evenepoel stand in hooggebergte?

Analist Thomas Dekker twijfelt of Evenepoel in het hooggebergte zijn mannetje zal kunnen staan. "Ik denk nog steeds dat hij moeite gaat hebben om dit hoge niveau bergop constant te blijven halen", zegt hij bij Live Slow, Ride Fast.

"Als dat vandaag (woensdag, nvdr.) niet lukt, is het echt om zeep. Dit zou eigenlijk een rit moeten zijn die hem op het lijf geschreven is en bovendien zou het veel te vroeg zijn", voorspelde Dekker nog.

"Hij gaat het waarschijnlijk het moeilijkst hebben op die echt lange beklimmingen op hoogte, maar wat hij nu laat zien is hoopgevend. Ik denk ook niet dat hij er vandaag doorheen gaat zakken", zei Dekker nog.