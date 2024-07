Jasper Philipsen heeft verklaring voor teleurstellende resultaten bij collega: "Speelt zeker een rol"

Jasper Philipsen boekte dinsdag zijn eerste zege in deze Tour. Maar niet voor elke sprinter loopt het van een leien dakje.

Met Tim Merlier en Jonathan Milan zijn twee van de snelste sprinters in het peloton niet aanwezig in de Tour. Dat biedt perspectieven voor andere topsprinters, zoals bijvoorbeeld voor Jasper Philipsen. Maar ook voor Fabio Jakobsen.

De Nederlander sprintte nog maar twee keer echt mee in de Tour. In de derde etappe werd hij vijfde, in de vijfde etappe vijfde. Dinsdag, in de geeuwetappe, kwam Jakobsen er echter niet aan te pas en werd hij 130ste.

Philipsen ziet Jakobsen in moeilijkheden

"Als je naar Fabio kijkt zou die qua leeftijd eigenlijk nog niet over zijn top mogen zijn", zegt Jasper Philipsen bij Wielerrevue. Hij kijkt vooral naar de transfer die Jakobsen begin dit jaar maakte als verklaring.

"Ik denk dat hij vooral moeite heeft met de switch van Soudal Quick-Step naar Team dsm-firmenich PostNL. Dat speelt zeker een rol", stelt Philipsen. Heel wat sprinters die Soudal Quick-Step hebben verlaten, hadden het moeilijk

"Het is niet makkelijk om na zo’n lange tijd in de ploeg van Lefevere te wennen aan een nieuwe omgeving. Dat is voor hem een flinke aanpassing", stelt Philipsen nog.