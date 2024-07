Ongerustheid over Wout van Aert neemt sterk toe en stijgt naar ongekende hoogten: "Dit is niet normaal"

Wout van Aert heeft het dit jaar al te vaak moeten uitleggen na een val. De ongerustheid over zijn functioneren in het peloton neemt toe.

Gaat het dit jaar nog goedkomen met Wout van Aert? Hij heeft al zo veel pech moeten verwerken en zei op de rustdag dat zijn val in Dwars door Vlaanderen hem toch wat risico's doet mijden. In de elfde Tourrit was het dan weer het omgekeerde beeld: Van Aert ging te hevig tekeer, waardoor hij in een bocht in een afdaling ten val kwam.

In Vive le Vélo maakten ze zich daar toch ongerust over. "Hij zei zelf dat het echt niet had gehoeven", verwees voormalig wielrenster Marijn de Vries ook naar de reactie van Van Aert zelf. Het is veelzeggend dat zijn meest recente crash in de Tour de France zijn eigen fout was. "Hij ging te hard, hij schatte de bocht verkeerd in."

© photonews

De bruuske actie van Van Aert frappeerde De Vries wel. "Dit is niet normaal, dit is niet zoals we van Van Aert gewend zijn. Zoals Van Aert normaal op de fiets zit, achter zo iemand wil je graag zitten in de afdaling." Dat was nu even anders. Hopelijk verlaten alle muizenissen snel zijn hoofd en zien we snel weer een gefocuste Van Aert.