Wout van Aert moet alweer bekennen wat hij verkeerd heeft gedaan en legt de vinger op de wonde

Het is geen feilloze Tour voor Wout van Aert. Deels door pech, maar ook omdat hij zelf dingen verkeerd doet. Van Aert heeft ook na rit 11 de vinger op de wonde gelegd.

De Belg van Visma-Lease a Bike heeft er geen probleem mee om die zelfkritische analyses te maken. Of het nu te maken heeft met foute keuzes maken in de sprint of met andere zaken, Van Aert benoemt de zaken zoals ze zijn. Na zijn valpartij in de elfde Tourrit was er in de eerste plaats uiteraard ongerustheid over zijn toestand.

Van Aert kon het geruststellende nieuws brengen dat hij niets gebroken heeft, maar had het bij onder meer Sporza ook over de val zelf. Hij kwam nogal voortvarend uit een bocht. Met zijn stuurmanskunsten was het mogelijk om op de stoep te springen, maar dat was slechts uitstel van executie: de val kwam er toch.

Ik schatte de bocht volledig fout in

"Ik probeer Jonas Vingegaard en de andere mannen te positioneren richting die eerste steile klim. Ik schatte de bocht volledig fout in", slaat Wout van Aert een mea culpa. "Ik ging er te snel in en kon niet tijdig genoeg meer in de remmen gaan. Ik lag er voor ik het wist." Waardoor het opnieuw wonden likken is, niet voor het eerst dit seizoen.