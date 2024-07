'Resem factoren kunnen hem niet van gedacht doen veranderen: groot nieuws over Wout van Aert'

Groot nieuws over Wout van Aert. Ondanks wisselende omstandigheden blijft hij bij zijn gedacht: hij gaat de Vuelta rijden.

Dat meldt alvast Het Laatste Nieuws. De Vuelta stond oorspronkelijk al op zijn programma, maar ondertussen is er wel heel wat gebeurd. Initieel was het de bedoeling dat Van Aert de Vuelta zou combineren met de Giro, omdat de Tour misschien toch niet de perfecte aanloop was naar de Olympische Spelen. Dat is anders uitgedraaid.

Door zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen werd het geen Giro maar wel opnieuw de Tour. De Vuelta gaat al op 17 augustus van start, kort na het einde van de Tour de France dus. De vraag kan zeker gesteld worden of het afwerken van twee grote ronden op zo'n korte termijn niet wat te veel van het goede is.

Van Aert na Spelen naar Vuelta

Zeker omdat met de Olympische Spelen een heel groot doel daar tussen valt. Blijkbaar is het geen reden voor Van Aert om de Vuelta te schrappen. Daar komt nu wel nog bij dat hij in de Tour al een paar keer tegen de grond is gegaan. Het is nog kort dag na die valpartijen, maar voorlopig verandert dat ook niets aan zijn Vuelta-plannen.

Naast Van Aert zou er met Cian Uijtdebroeks nog een Belg in de Vueltaselectie van Visma-Lease a Bike zitten. Tenminste, als die zich gezond en fris voelt. Na zijn opgave in de Giro draaide de Ronde van Zwitserland uit op een ontgoocheling. Ook Kuss en Kelderman trekken wellicht met klassementsambities naar de Vuelta.

Alweer rittenkoers voor Van Aert

Voor Van Aert zou de Vuelta zijn derde rittenkoers in drie maanden zijn. Na zijn revalidatie hervatte hij de competitie in de Ronde van Noorwegen en momenteel is hij dus nog in de Tour aan de slag.