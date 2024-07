Tom Steels onthult opmerkelijke keuze Soudal Quick-Step en zegt op welke manier Evenepoel de critici lik op stuk geeft

Bij Soudal Quick-Step zijn ze momenteel heel tevreden over Remco Evenepoel. Tom Steels onthult ook dat de ploeg een opvallende keuze gemaakt had voor de elfde Tourrit.

Evenepoel presteerde ook op weg naar Le Lioran opnieuw meer dan behoorlijk, al was het niet mogelijk om Pogacar te volgen bij diens explosieve demarrage. "Het is belangrijk dat Remco Pogacar niet als mikpunt neemt", reageert Tom Steels bij HLN. "Belangrijk is dat Remco kalm blijft, dat hij niet over zijn toeren gaat."

Evenepoel werd door een groepje achtervolgers bijgehaald in de afdaling van de Puy Marie, maar Steels was toch opgetogen over hoe zijn poulain het daar vanaf bracht. "Evenepoel is een veel betere daler geworden", zegt de ploegleider, die zo fijntjes laat uitschijnen dat Remco het ongelijk van zijn critici aan het bewijzen is.

Evenepoel tankt vertrouwen

Over zijn dalerskunsten doen al eens wat twijfels de ronde. "De Puy Marie was heel technisch, scherp van links naar rechts, met een paar blinde bochten erin. Remco is daar heel goed doorgekomen. Hij wint vertrouwen." Dat bleek ook toen hij in de afdaling na de Col du Pertus druk ging zetten. Evenepoel viel niet, Roglic wél.

"Het lag nat, de bocht was verraderlijk. Maar het was niet dat Evenepoel vol risico nam. De banden van Remco stonden op regendruk, we hadden toch wel wat zekerheid ingebouwd", zet Steels een slimme keuze van de ploeg in de verf. "Evenepoel heeft zichzelf goed onder controle gehouden en zijn grenzen bewaakt."

Soudal Quick-Step droomt van podium

De originele ambitie van een top vijf wordt nog niet helemaal verlegd, maar het woord 'podium' valt toch steeds meer. Ook binnen Soudal Quick-Step. "Remco heeft een stap in de richting van het podium willen zetten. Op dit moment is Remco Evenepoel bij de beste renners in deze Tour."