Eindwinst in Giro d'Italia Women reële mogelijkheid? Analiste én Kopecky spreken klare taal

Lotte Kopecky is aan een uitstekende Giro d'Italia Women bezig. Kan de wereldkampioene ook de eindzege op zak steken?

Voor Lotte Kopecky is de Giro d'Italia Women haar laatste voorbereiding op de Olympische Spelen. De wereldkampioene won donderdag de rit, vrijdag werd ze zevende. Al in elk van de zeven ritten eindigde Kopecky al in de top tien.

Met de vorm zit het dus wel goed bij de wereldkampioene, maar kan ze de Giro ook winnen? Vorig jaar werd Kopecky verrassend tweede in de Tour, dus onrealistisch is het niet. Kopecky volgt op amper drie seconden van leidster Longo Borghini.

Eindwinst Kopecky in de Giro?

Toch vreest Marijn de Vries ervoor. "Ik wil graag zeggen van wel, maar ik vrees ervoor", zei ze bij Vive le vélo. "De koninginnenrit van zaterdag eindigt op de Blockhaus (16 km aan 8%, nvdr.) en ik vermoed dat dat iets te steil is voor Kopecky."

"Voor Blockhaus ligt ook al een andere lange, steile beklimming en ik denk dat Longo Borghini daar in het voordeel is", stelde De Vries nog. Ook Kopecky zelf denkt dat de eindwinst in de Giro te hoog gegrepen is.

"Voor deze Giro was een ritzege het doel, en dat is gelukt. Ik sta nu maar 3" achter op Longo Borghini, maar ik moet realistisch blijven. Ik denk dat de aankomst op de Blockhaus te zwaar zal zijn."