Evenepoel en Soudal Quick-Step blijven met dubbel gevoel achter na opgave van Roglic

Remco Evenepoel is met de opgave van Primoz Roglic een belangrijke concurrent voor het podium kwijt. Toch is er geen feeststemming bij Soudal Quick-Step.

Door zijn valpartij was de achterstand van Primoz Roglic op het podium al meer dan drie minuten. De Sloveen zou dus al moeilijk op het podium raken. Maar bij Remco Evenepoel is er nu geen feeststemming.

"Het is heel jammer voor de wedstrijd, maar in eerste instantie voor Roglic zelf en zijn ploeg", reageert Evenepoel bij Sporza. "Het is jammer dat dit gebeurd is." Al verandert er voor Evenepoel niets. "We doen voort zoals we bezig zijn. Dag per dag en we hopen dat de conditie goed blijft."

Jammer voor Roglic, goed voor Evenepoel

Ook ploegleider Tom Steels vindt het zonde dat Roglic de Tour heeft moeten verlaten na zijn valpartij. Omdat de Sloveen altijd spektakel brengt. Toch bekijkt Steels het ook van de andere kant voor Evenepoel.

"We moeten er anderzijds ook niet flauw over doen: dit maakt de kans op het podium groter en nu kunnen we iets defensiever koersen. Anders heb je met hem nooit gedaan", stelt Steels. Al zijn er ook nog concurrenten.

Evenepoel heeft nu zo'n drie minuten voorsprong op nummer vier Joao Almeida. Tijdverlies zou dus minder dramatisch zijn dan voorheen. Al worden de komende dagen nog altijd bijzonder zwaar.