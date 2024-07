Ondanks alle tegenslagen: vrouw Sarah onthult de verbazingwekkende veerkracht van Wout van Aert

In de Tour van 2019 kwam Wout van Aert zwaar ten val in Pau tijdens een tijdrit. Zijn vrouw Sarah De Bie blikt nu terug op die zware val.

Bijna ieder jaar komt de Tour langs in Pau, in 2020, 2021 en 2023 ging er een etappe van start. Maar voor het eerst sinds de zware van van Wout van Aert in 2019 is er nog eens een aankomst in de Zuid-Franse stad.

"Ik wist eigenlijk niet dat er dit jaar een aankomst in Pau is. Wout en ik hebben er alleszins niet over gesproken. Over zulke zaken hebben we het weinig", zegt Sarah De Bie bij Sporza. "Ik kan niet zeggen dat Pau een naar gevoel oproept."

Mentale weerbaarheid Van Aert

Van Aert zal echter voor altijd het litteken meedragen dat hij opliep in Pau. Op het litteken zit nog steeds een netje en er zitten nog altijd vijzen. Van Aert was bij zijn val in Dwars door Vlaanderen bang dat daar iets mis mee was.

Pau in 2019 en Dwars door Vlaanderen dit jaar, Van Aert kende al stevig wat tegenslag. Toch keerde hij altijd terug. "Iedereen weet hoe supersterk hij mentaal is, maar dat bobijntje geraakt soms af, hé", stelt De Bie nog.

"Je zag na die crash in de Tour wel snel veel vooruitgang, maar ik ken niet veel mensen die zich zo hard kunnen blijven oppeppen. En hij is nooit negatief. Hij werkt gewoon hard."