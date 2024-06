Van Aert dacht meteen aan doemscenario bij zware val: "Dáár was hij het meest bang voor"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert moest zijn planning volledig omgooien door zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen. Maar Van Aert zijn gedachten zaten eerst ergens anders.

Geen Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en debuut in de Giro. Wout van Aert moest het allemaal laten vallen door zijn zware val in Dwars door Vlaanderen. Van Aert brak daarbij zijn sleutelbeen, zeven ribben en zijn borstbeen.

Toch was dat niet zijn grootste zorg, onthult zijn vaste verzorger Wesley Theunis. Van Aert draagt ook nog altijd de gevolgen van zijn zware val in de Tour van 2019, toen hij in een tijdrit tegen een nadarhek reed.

"Op de plaats van zijn litteken van vijf jaar geleden zit nog steeds een netje. Toen hij zwaar viel was hij dáár het meest bang voor, omdat er nog steeds vijzen in zitten en hij voelde dat iets niet pluis was", zegt Theunis bij HLN.

Geen topvorm in de Tour

Gelukkig ging het maar om een spierscheur en was er verder geen schade op die plek. Van Aert is ondertussen volledig hersteld van zijn zware valpartij en staat zaterdag aan de start van de Tour.

Toch staat Van Aert door zijn val nog altijd met vraagtekens aan de start van de Tour. "Het was een zwaar jaar, zoals iedereen weet. Nooit eerder stond ik hier zo slecht aan de start", zei Van Aert over zijn vorm.