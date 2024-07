Opnieuw tweede: Wout van Aert onthult hoe het fout liep in de sprint tegen Jasper Philipsen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert heeft er opnieuw naast gegrepen in de Tour. Hij deed weer mee voor de zege, maar werd geklopt door Jasper Philipsen en werd tweede.

Onderweg maakte Wout van Aert bijzonder veel indruk, hij trok het peloton in stukken en brokken. Hij mengde zich voor de tweede dag op rij in de sprint, maar werd opnieuw geklopt. Deze keer door Jasper Philipsen.

"Ik zat perfect geplaatst, maar moest nog even een seconde wachten", zei Van Aert achteraf bij NOS. "Toen kwam Jasper met snelheid van achteren. Dat is jammer." Had Van Aert zelf iets beter kunnen doen?

"Ik had misschien moeten durven om iemand ertussen te laten in de laatste bochten. Maar die vorige sprint waar Jasper won, liet ik er te veel tussen en kwam ik er ook niet meer aan te pas. Daarom wilde ik per se het wiel van Laporte houden."

Betere lead-out voor Van Aert?

Had Van Aert toch kunnen winnen met een betere lead-out? Van Aert wijst onder meer naar het feit dat niemand nog echt een lead-out had. Hij zou het dan ook fout vinden om niet tevreden te zijn over Laporte.

"Het klopt wel dat als ik vandaag met snelheid op 200 meter kan beginnen had het wel raak kunnen zijn vandaag, maar in een sprint moet alles kloppen en de fout ligt bij onszelf", besloot Van Aert nog.