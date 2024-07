Wint Wout van Aert nog een rit in de Tour? Michel Wuyts onthult hoe hij het meeste kans maakt

Wout van Aert werd al eens tweede en derde in deze Tour, maar winnen lukte nog niet. Michel Wuyts ziet echter nog kansen voor Van Aert.

Er was niet alleen een tweede en derde plaats voor Wout van Aert in deze Tour, maar ook een vierde en zesde plaats. Hij jaagt nog altijd op zijn tiende ritzege in zijn carrière in de Tour, de negende dateert al van 2022.

Van Aert ging al twee keer tegen de grond in deze Tour, maar zonder erg. Dat bewees hij donderdag opnieuw. Van Aert ging de dag ervoor nog zwaar tegen de grond en liep daarbij een diepe snijwond op, maar sprintte toch naar plek twee.

Wint Van Aert Tourrit in de vlucht?

"Zonder oponthoud wint Van Aert altijd", zegt Michel Wuyts bij De Tour van Wuyts & Vlaeminck. "Het is wel deugddoend dat zijn tweede plaats komt daags na die val", stelt Wuyts. Maar pakt Van Aert nog zijn ritzege?

"Hij zal wel nog zijn kansen krijgen. De sprints worden dan wel schaars, maar hij kan het ook vanuit de vlucht", stelt Wuyts. Vrijdag zal de vlucht wellicht veel kans hebben om voor ritwinst te gaan, door heel wat omstandigheden.

Jasper Philipsen speelde twee ploegmaats kwijt, zijn ploeg kan de vlucht dus bijna niet controleren. De ploeg van Girmay wil de vlucht zien wegrijden, want dan is er geen risico dat Girmay de sprint mist en de groene trui nog in gevaar komt.