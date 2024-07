José De Cauwer betrapt Remco Evenepoel op foutje, maar keek ook met open mond naar hem

De waaierrit naar Pau zorgde voor bijzonder veel spektakel in de Tour de France. Remco Evenepoel redde volgens José De Cauwer met één actie wel zijn klassement.

Het gevaar schuilt achter elke hoek in de Tour, dat maakte de valpartij van Primoz Roglic nog eens duidelijk. Een dag later trok het peloton naar Pau, waar de klassementsrenners onderweg oorlog maakten.

Dat kwam vooral door het feit dat Adam Yates mee was in de vlucht. Visma-Lease a Bike zette alles op alles om het gaatje dicht te rijden. Wout van Aert trok zo hard door dat het peloton in stukken brak.

Evenepoel redt zijn klassement

Slechts enkele ploegmaats en Pogacar waren mee, Evenepoel niet. De witte trui merkte het gevaar snel op en knalde met Campenaerts in zijn wiel naar het groepje met Vingegaard en co. Volgens José De Cauwer een cruciale actie.

"Remco Evenepoel zegt dat hij mee was in alle waaiers, maar dat is niet waar. De allerbelangrijkste, waar ze wegrijden met 10 of 12 man, daar was hij niet mee", zegt De Cauwer bij Sporza.

"Maar Remco komt er wel bij. Als hij dat niet dicht krijgt, dan is de 2e in het klassement niet mee en wordt het echt een slagveld. Dan komen ze hier aan met 10 minuten voorsprong. Wie ging daar nog naartoe rijden? De mannen van Pogacar en Vingegaard zaten mee vooraan. Maar Remco kan dat."