Patrick Lefevere is het beu en reageert nog één keer op mogelijke transfer van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel werd deze week alweer gelinkt aan een transfer. Patrick Lefevere antwoordt nog eens heel duidelijk daarop.

De voorbije jaren is Remco Evenepoel al enkele keren gelinkt aan een vervroegd vertrek bij Soudal Quick-Step. Dan werd altijd het Britse INEOS Grenadiers genoemd als zijn nieuwe ploeg, maar zover kwam het nooit.

Recenter is een overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe die steeds opnieuw opduikt. De Duitse ploeg kreeg recent nog een kapitaalinjectie door Red Bull en zoekt sinds het vertrek van Sagan naar een nieuwe ster.

Lefevere over transfer Evenepoel

Belangrijker is misschien nog het feit dat ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe op fietsen van Specialized rijden. Evenepoel is een van de uithangborden van het Amerikaanse merk en een van de redenen waarom de fusie met Jumbo-Visma mislukte.

Evenepoel werd nu opnieuw in verband gebracht met een overstap naar de Duitse ploeg voor 2025, maar Patrick Lefevere denkt er het zijne van. "Ik weet niet hoeveel keer je die koude soep kunt opwarmen, maar wat ik wel weet, is dat Remco onder contract ligt tot eind 2026", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Het zal allemaal wel dat Red Bull elk team in het wielrennen budgettair wegblaast, maar zelf in de kleine, fijne sport die wij zijn, is een contract nog altijd een contract", is hij nog eens heel duidelijk.