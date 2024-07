Vrouw Sarah over impact vaderschap op Van Aert: "Zoiets wil je jouw kind niet aandoen"

Wout van Aert is intussen vader van twee zonen, Georges (3,5) en Jerome (1). Die zorgen ervoor dat Van Aert toch anders naar de koers kijkt en die beleefd.

In zijn carrière kende Wout van Aert al enkele stevige tegenslagen. Zo was er zijn zware val in de Tour van 2019, in 2022 moest hij de Ronde van Vlaanderen missen door corona en dit jaar viel hij zwaar in Dwars door Vlaanderen.

"Dit jaar was die terugkeer moeilijker dan bij andere valpartijen", zegt zijn vrouw Sarah De Bie bij Sporza. "We hebben nu 2 kindjes. Wout is vader en dan zie je koers meer als je beroep. Soms twijfel je dan of wat je doet, het wel waard is."

Van Aert kijkt anders naar de koers door vaderschap

De zware valpartij van ploegmaat Jonas Vingegaard hakte er dan ook stevig in bij Wout van Aert. Hij zag nogmaals hoe gevaarlijk het beroep is dat hij doet. En dat slechts een week na zijn zware valpartij.

"Je staat veel langer stil bij wat de gevolgen zijn of hadden kunnen zijn", vervolgt ze. "Georges is nu 3,5 jaar en had het lastig om die jongste val te verwerken. Wout ziet dat ook en zoiets wil je jouw kind niet aandoen."

Georges is dan ook al op een leeftijd gekomen dat hij alles al wat beter begrijpt en ook de wondes bij zijn vader ziet. Toch blijft hij ook naar de koes kijken. "Hij weent zelfs als zijn papa niet wint. Extra druk, hé."