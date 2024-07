🎥 Sorry Tadej Pogacar, Remco Evenepoel gaat er nu eens als eerste mee aan de haal: "Dat zijn mijn favorieten"

Ze moeten niet allemaal voor Tadej Pogacar zijn. Remco Evenepoel is na Tourrit 14 aan de haal gegaan met zijn favoriete Haribo-snoepjes.

Je ziet het wel vaker na een wielerwedstrijd: renners die nog wat winegums naar binnen spelen, om zeker genoeg suikers binnen te hebben. Het is wellicht nooit zo hard opgevallen als na de rit naar Le Lioran. Tadej Pogacar ging bijna als een gek aan het snoepen na de finish en stond op het podium zelfs met zijn mond vol. Het was ook in die rit dat Pogacar bergop Vingegaard moest laten terugkomen. Het gedrag van de Sloveen aan de aankomst deed velen vermoeden dat hij een hongerklop gekregen had. Of dat nu klopt of niet, ook Remco Evenepoel is vastberaden om ook de toegang te hebben tot de portie snoepjes die hij graag wil. © photonews Dat is gebleken uit beelden op sociale media die gedeeld zijn door zijn ploeg Soudal Quick-Step en de Tour de France. Na de aankomst op de Pla d'Adet stonden mensen langs de kant met Haribo-snoepjes, mogelijk voor andere renners. Evenepoel trok zich daar niets van aan en graaide de snoepdoos zelf mee terwijl hij verder reed. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tour de France™ (@letourdefrance)

"Oohh", schrokken de eigenaars van de snoepjes. Evenepoel haalde enkele specifieke snoepjes uit de doos. "Dat zijn mijn favorieten", horen we hem zeggen. Als de beleefde jongen die hij is geeft hij daarna wel opnieuw de doos terug aan de eigenaars. Die konden er best mee leven om aan hem enkele winegums af te staan.

Ook de stem van Stijn Vlaeminck is te horen op de video. Die dacht eerst dat Evenepoel gewonnen had, maar de klassementsman van Soudal Quick-Step corrigeerde hem en lichtte hem in dat het een derde plaats was geworden.