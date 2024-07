Pluim voor Soudal Quick-Step, maar Bakelants en Vanmarcke zijn het totaal oneens over Evenepoel: "Zal niet veel zijn"

Voor aanvang van de Tour waren er wel wat twijfels rond Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step. Die blijken nergens voor nodig.

Jan Bakelants is in Vive le Vélo vooral onder de indruk van de progressie bij Evenepoel tussen de Dauphiné en de Tour. Tijd om te erkennen dat de coaches bij Soudal Quick-Step sterk werk leverden? "Dat moeten we zeggen. Het is echt indrukwekkend wat ze in twee weken klaargespeeld hebben", is Jan Bakelants vol lof.

"Ze krijgen af en toe kritiek, maar wat Remco laat zien, stemt mij gelukkig en hoopvol." Bakelants is zelf soms één van die critici. "Landa had in Parijs-Nice moeten zijn, maar nu doen ze het heel goed. Van Wilder zat er lang bij bergop, Jan Hirt was nog lang goed. Ze zullen de koers allicht nooit moeten controleren, het zit goed."

© photonews

Het helpt uiteraard als de kopman zelf uitstekend in orde is. "Dit is de beste Evenepoel die we in het rondewerk al gezien hebben. Hij is beter dan in de Vuelta die hij won." Bovendien is Evenepoel nog altijd maar 24. De verwachting is dus bij velen dat hij nog beter gaat worden. Ook Sep Vanmarcke is die mening toegedaan.

Jan Bakelants biedt weerwerk. "Dat weet ik nog zo niet. Het sterkst zijn op je 27ste, dat is het oude wielrennen. Nu beginnen ze er vroeg aan, zijn ze perfect aan het trainen van bij de nieuwelingen. Ik hoop voor hem dat hij nog progressie kan boeken, maar het zal niet veel zijn. Aan fysiologische limieten kan je weinig doen."

© photonews

Vanmarcke blijft er toch van overtuigd dat we in de volgende jaren nog een betere Evenepoel gaan zien. "Hij is pas laat begonnen met in een peloton te rijden. Hij gaat er nu al een paar jaar op vooruit, waarom zou die lijn nu stoppen? Het verschil zal niet drastisch zijn, maar hij zal nog wel een beetje verbeteren."