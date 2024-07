Jan Bakelants streng voor ploeg van Lotte Kopecky na de Giro: "Dit is gewoon falen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky is er niet in geslaagd om de Giro d'Italia Women te winnen. In de slotrit was Elisa Longo Borghini te sterk voor de wereldkampioene.

In de slotrit van de Giro d'Italia Women moest Lotte Kopecky één seconde goedmaken op Elisa Longo Borghini. Dat lukte echter niet voor Kopecky, want in de laatste honderden meters moest ze het hoofd buigen.

Kopecky had op de laatste beklimming van de dag, op zo'n 5 kilometer van de streep, nog een inspanning gedaan om het gat dicht te rijden op de drie vluchters. Dat lukte niet waardoor de bonificaties al weg waren.

Er was dus een verschil van meer dan één seconde nodig voor Kopecky om de roze trui nog af te snoepen van Longo Borghini. Ze versnelde nog in de slotkilometer, maar Longo Borghini liet Kopecky in de sprint achter.

Zwakke ploeg voor Kopecky

Jan Bakelants denkt dat er meer in zat voor Kopecky. "Het valt mij wel op dat een ploeg als SD Worx-Protime, die ene rit nu niet kan controleren. Dat klinkt misschien streng, maar ik vind dat absoluut niet", zei hij bij Vive le vélo.

"Ze zijn qua budget toch de referentie in het vrouwenpeloton. Ze hebben heel de week ook niet op kop moeten rijden, want Longo Borghini was leidster. Dan vind ik dit wel falen als ploeg", zei Bakelants nog.