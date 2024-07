Na de Tour ook de Vuelta? Remco Evenepoel zijn besluit staat al vast

Remco Evenepoel doet het uitstekend in de Tour met een voorlopige derde plaats. Doet hij straks in de Vuelta nog eens en gooi naar eindwinst?

Bij zijn debuut in de Tour doet Remco Evenepoel het uitstekend. Na Pogacar en Vingegaard is hij de beste klimmer en met zijn tijdrit heeft hij ook nog een extra wapen om zijn concurrenten tijd aan te smeren.

In de tijdritten legde Evenepoel de basis voor zijn eindwinst in de Vuelta van 2022. Met de vorm die Evenepoel nu te pakken heeft zou hij een van de topfavorieten zijn voor de eindwinst. Maar het besluit van Evenepoel staat vast.

Geen Vuelta voor Evenepoel

"Nee, in de Vuelta gaat Landa voor zijn eigen kansen. Ik zou hem graag ondersteunen, maar ik heb andere doelen met het WK. Ik neem na de Tour ook nog deel aan de Spelen, dus dat is al een lang blok", zegt hij bij HLN.

Zes dagen na de slottijdrit in de Tour staat op 27 juli al de tijdrit op het programma op de Olympische Spelen. Een week later, op 3 augustus, is er dan de wegrit. Evenepoel mikt in beide disciplines op een medaille.

De Vuelta gaat op 17 augustus van start in Lissabon, amper twee weken na de wegrit op de Spelen. Op 8 september eindigt de Vuelta in Madrid, zo'n twee weken voor het WK in Zwitserland.