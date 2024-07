Stevig prijskaartje: Tadej Pogacar pakt uit met peperduur horloge tijdens de Tour de France

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar heerst in de Tour de France. Is het u al opgevallen dat de Sloveen dat doet met een stevig uurwerk om zijn pols?

Met drie ritzeges en een voorsprong van iets meer dan drie minuten op zijn grote concurrent Jonas Vingegaard is Tadej Pogacar goed op weg om voor de derde keer de Tour te winnen, na 2020 en 2021.

Pogacar rijdt niet alleen rond in de gele trui, zowat alles aan de Sloveen is in het geel. Van zijn bril, wielen, tot bril. Maar ook een opvallend uurwerk van sponsor Richard Mille om de pols van Pogacar kleurt geel.

Het gaat om de Richard Mille RM 011 yellow edition, een horloge met een prijskaartje van zo'n 340.000 euro. Om in perspectief te plaatsen, dat is meer dan de nummer twee (200.000 euro) en nummer drie (100.000 euro) samen krijgen aan prijzengeld.

Horloge Pogacar gestolen tijdens Parijs-Nice

Dat Pogacar met zo'n duur uurwerk rondrijdt is wel opvallend. Vorig jaar werd tijdens Parijs-Nice nog ingebroken in zijn hotelkamer, dieven gingen toen aan de haal met een uurwerk van Richard Mille van 165.000 euro.

De dieven werden dan wel gevat en kregen vier jaar cel, het uurwerk werd niet teruggevonden. Pogacar vindt het dan wellicht ook veiliger om met zijn horloge te koersen dan het in de bus of in zijn hotelkamer achter te laten.