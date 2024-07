Vingegaard waarschuwt Pogacar voor derde Tourweek en spreekt duidelijke taal over Evenepoel

Jonas Vingegaard incasseerde zondag voor de tweede keer op rij een tik van Tadej Pogacar. Hij volgt nu al op drie minuten van de Sloveen, maar geeft de Tourzege nog niet op.

De achterstand van Jonas Vingegaard op Tadej Pogacar groeide vorig weekend van 1'14" naar 3'09". De Deense titelverdediger blijft echter nog altijd in de eindzege geloven. "Mentaal breek ik nooit", zei Vingegaard op zijn persconferentie op de rustdag.

"Ik leg mij niet zomaar neer bij deze uitslag. Deze wedstrijd heb ik al twee keer gewonnen. Ik ben hier niet gekomen om tweede te worden. Ik ga er alles aan doen om dat te realiseren", blijft de Deen strijdvaardig.

Vingegaard wil Pogacar blijven aanvallen

Visma-Lease a Bike probeerde Pogacar zondag op zijn traditionele manier te kraken door de hele dag een hoog tempo op te leggen. Vingegaard viel van ver aan, maar Pogacar counterde en smeerde Vingegaard opnieuw een minuut aan.

Vingegaard moet wel toegeven dat Pogacar op dit moment bijzonder sterk is. "Maar we weten ook dat hij in het verleden in week drie wel eens een slechte dag heeft gehad. Er kan nog heel veel gebeuren", zei de Deen nog.

Remco Evenepoel volgt op 2'10" van Jonas Vingegaard, maar de Deen denkt er niet aan om zich volop op de tweede plaats te mikken. "Ik zou liever Tadej aanvallen voor de eerste plaats dan omkijken naar Remco voor de tweede plaats."