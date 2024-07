Dicht Evenepoel de kloof met Pogacar en Vingegaard? Discussie barst los: "Geneigd om Jan Bakelants te volgen"

Het is geweldig wat Evenepoel in deze Tour laat zien, maar Pogacar en Vingegaard staan duidelijk nog een trapje hoger. Absoluut geen schande, al zal Evenepoel wel de ambitie koesteren om ooit eens de Tour te winnen. De vraag is dan: kan hij de kloof met die andere twee dichten?

Deze vraag is ook voorgelegd aan de tafel van Vive le Vélo. "Het is een hele moeilijke vraag. Jan Bakelants trekt dat wat in twijfel. Ik ben geneigd om hem te volgen", doet inspanningsfysioloog Jan Boone zijn mening uit de doeken. "Die jonge gasten hebben een heel professionele omkadering, zijn bezig met wat ze eten en zo verder."

Het is dus moeilijk om op dat vlak terrein te winnen. Laat ons dan de laatste bergrit als referentie nemen: Evenepoel eindigde op 2'51" van Pogacar. "Op zijn drempelwaarde zit hij meer dan twee minuten achter, dan moet er toch nog wat bijkomen." Het is wel zo dat er ook argumenten zijn om het positief te bekijken.

Evenepoel stagneert niet

"In zijn voordeel speelt dat hij dit jaar weer een stap gezet heeft", wikt en weegt Boone de balans. "Hij is toch terug moeten komen na een zware valpartij en je merkt progressie. Het is niet dat hij nu aan het stagneren is. Momenteel kent hij geen zwakke dag. Dat duidt er op dat die trainbaarheid er misschien toch wel is."

"Hij staat supermager", merkt Bert De Backer op over Evenepoel. "Zijn trui is een maat te groot. Dat is op korte tijd gebeurd en dat kost kracht zoveel kracht. Ik denk wel dat het een verschil maakt als je op het op een tragere manier kunt doen. Dat kost mentaal veel energie, maar dan sta je iets frisser aan de start", legt de ex-renner uit.

Ervaring uit deze Tour onbetaalbaar

"De ervaring die Remco nu kan meenemen, is onbetaalbaar", denkt sportpsycholoog Michaël Verschaeve. "Hopelijk haalt hij daar een surplus uit. Toen Bernal de Tour won, dachten we ook dat die vertrokken was voor een reeks van vijf jaar. Je moet het jaar per jaar bekijken. Je moet soms oppassen met te ver vooruit te kijken."