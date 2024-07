Opgepast! Van der Poel doet straffe uitspraak waar de tegenstand van achterover zal vallen

Mathieu van der Poel heeft al zoveel gewonnen in zijn carrière dat de tegenstand zeker achterover zou vallen van alle verhalen die over hem de ronde doen. Of soms van een uitspraak die hij zelf doet.

Mathieu van der Poel heeft in een interview voor Vive le Vélo verschillende thema's aangesneden. Hij spreekt zich uit over Wout van Aert en Tadej Pogacar en hoe die binnenkort weer één van zijn belangrijkste concurrenten kunnen worden. Daarnaast drukt Van der Poel zijn geloof uit in de klassementsrenner Remco Evenepoel.

Het ging ook over de eigen vorm in de aanloop naar de Olympische Spelen. Iedereen weet dat Van der Poel de Tour grotendeels gebruikt om richting de Spelen naar een topvorm toe te groeien. "We hebben een soortgelijke opbouw gedaan. Op dit moment voel ik mij beter dan ik mij vorig jaar voelde", verrast de wereldkampioen.

Sterke Van der Poel in Glasgow

Pardon? Het is een uitspraak die zijn tegenstanders misschien wel doet bibberen en beven. Zij herinneren zich nog hoe ijzersterk Van der Poel vorig jaar was op het WK in Glasgow. Tegen zijn flitsende demarrage was in Schotland niemand opgewassen. "Het is geen zekerheid dat ik dit jaar in dezelfde vorm op het WK zal staan."

Dat lijkt sussend bedoeld gezien zijn vorige utispraak. "Vorig jaar ben ik ook even ziek geworden en voelde ik mij niet zo top. Nu gaat het best wel oké, daardoor voel ik me beter dan vorig jaar", legt Mathieu van der Poel precies uit wat hij bedoelt. Hij doet die bewering dus niet om te bluffen of om mentale spelletjes te spelen.

Tegenstand Van der Poel niet vrolijk

Desondanks zal het geen nieuws zijn waar de tegenstand vrolijk van wordt. Ze kunnen zich maar beter ook uitstekend voelen, anders wordt het richting de Spelen een moeilijke opgave.