Wout van Aert weigert om volledig aan het panikeren te gaan: "Ik zoek het niet verder dan dat"

Het kan elke dag alle kanten op bij Wout van Aert. Panikeren is niet aan de orde, meent de Belg van Visma-Lease a Bike. Ook al heeft ook de wellicht laatste sprintkans in de Tour geen overwinning opgeleverd.

"Ik zat goed bij Christophe Laporte in de laatste kilometers", beschrijft Van Aert de finale in Nîmes tijdens een reactie bij Sporza. "Er waren wel nog verraderlijke rondepunten. Op een kilometer van de meet was er nog serieuze rotonde. Daar was het een ellebogengevecht en daardoor geraakten we ons momentum kwijt."

Dat was niet het enige. "Ik geraakte zo ook Christophe kwijt, die me anders nog kon brengen. Ik had niet de benen om nog dichterbij te komen." Van Aert moest zo genoegen nemen met een vijfde plaats. Mogelijk speelden de omstandigheden ook niet in zijn voordeel. "Ik voelde me niet fantastisch in de warmte."

Wisselvallige Van Aert

Dat is nochtans atypisch voor Van Aert. "Normaal heb ik dat graag, maar vandaag was dat niet het geval." Vreemd. Moet Van Aert zich zorgen maken over zijn conditie? Hij heeft pas nog een aantal betere dagen gekend in de Tour de France, maar het blijft blijkbaar toch wisselvallig. Dat zou voor twijfel in het hoofd kunnen zorgen.

"Ik had vorige week goede benen, die kunnen niet weg zijn", blijft Van Aert optimistisch. "Misschien was ik nog niet zo actief na de rustdag. Ook niet vergeten: een sprint aan 70 km per uur na een gemakkelijke dag is niet wat ik het beste kan. Ik zoek het niet verder dan dat." Zijn analytisch vermogen staat duidelijk nog op punt.

Nog lastig slot van de Tour voor Van Aert

Dat kan alleen maar helpen om nog iets uit de laatste dagen van deze Tour te halen, want gemakkelijk zal het niet zijn.