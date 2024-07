Belgische ploegleider krijgt steun na klacht over grensoverschrijdend gedrag: "Afrekening van één renster"

Een ernstige zaak is op tafel gekomen bij de UCI. Een Belgische ploegleider wordt voorlopig geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag. Zijn ploeg bevestigt de schorsing, maar is toch ook verbolgen over de zaak.

Gert Vervoort, de ploegleider van Proximus-Cyclis CT, is voorlopig geschorst door de UCI. "De Ethische Commissie van de UCI heeft procedures opgestart tegen Gert Vervoort, de sportdirecteur van de continentale vrouwenploeg Proximus-Cyclis CT." Drie maanden op non-actief "Dit vanwege beschuldigingen van ongepast gedrag van psychologische en seksuele aard. Op basis van de door verschillende rensters toegereikte informatie heeft de Ethische Commissie beslist om de sportdirecteur voorlopig te schorsen, overeenkomstig met artikel 34.2.2 van de Ethische Code van de UCI." De komende drie maanden mag Vervoort dus geen opdrachten uitvoeren. Zijn ploeg Proximus-Cyclis CT zet hem dan ook op non-actief zoals het moet, maar ploegmanager Eddy Van Bunder zit toch wel wat met de zaak in de maag. Afrekening van één renster? Verschillende rensters zouden klacht hebben ingediend tegen Vervoort, weet Het Nieuwsblad te melden. “Dit is geen plezierig nieuws. Ik kan daar niet veel meer op zeggen dan dat het een afrekening is van één renster." "We hadden daar vorig jaar al iets van vernomen en hebben toen onmiddellijk actie ondernomen. Zij heeft ook mij aangevallen", aldus Van Bunder in een reactie bij die krant. "Uiteraard kan Gert geen functie uitoefenen binnen de ploeg zolang de schorsing geldt. Gert heeft de schorsing ook aanvaard omdat de zaken anders toch maar zouden escaleren."