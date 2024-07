Tadej Pogacar volgt voorbeeld van Remco Evenepoel: "Voor 99% zeker"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar lijkt op weg naar de dubbel Giro-Tour. Een unieke hattrick met ook een zege in de Vuelta lijkt mogelijk, maar Pogacar zijn besluit staat vast.

Voor het eerst sinds 1998 lijkt een renner nog eens de Giro en de Tour in één seizoen te winnen. Tadej Pogacar is goed op weg om Marco Pantani op te volgen en de eerste renner in de 21ste eeuw te worden die de dubbel pakt.

Alberto Contador suggereerde al dat Pogacar ook de Vuelta zou moeten rijden als hij de dubbel pakt in de Giro en de Tour. De Sloveen zou namelijk de eerste renner ooit kunnen worden die de drie grote rondes kan winnen in één seizoen.

Geen Vuelta voor Pogacar

Maar het besluit van Pogacar staat al vast. "Het is 99 procent zeker dat ik niet ga starten in de Ronde van Spanje", citeerde Het Nieuwsblad de kopman van UAE Team Emirates. Geen trilogie dus voor Pogacar.

"Het zou echt gek zijn om de Vuelta er dit jaar ook nog bij te nemen. Maar ergens de komende jaren ga ik nog wel een keer de Vuelta rijden", zei Pogacar nog. Na de Tour trekt Pogacar ook naar de Spelen voor de wegrit.

Eind september focust Pogacar dan op het WK in Zürich, waar een parcours voor klimmers op hen wacht. Pogacar kiest zo voor dezelfde weg als Evenepoel, die de Vuelta ook zal laten schieten dit jaar.