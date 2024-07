Laatste kans voor de vluchters: Van Aert heeft duidelijke boodschap voor Van der Poel

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De vluchters zonder echte klimmersbenen krijgen hun laatste kans in de Tour. Onder meer Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn twee van de kanshebbers.

Met vijf beklimmingen van derde categorie, maar zonder echt steile percentages, en zo'n 3000 hoogtemeters op zo'n 180 kilometer lijkt de 18de rit wat op een klassieker. En dan worden er grote namen genoemd.

Onder meer die van Wout van Aert en Mathieu van der Poel werden voor aanvang van de etappe vaak genoemd. "We gaan het zeker proberen met de ploeg. Dit is onze laatste kans. De etappe is wel lastiger dan iedereen inschat", zei de wereldkampioen bij HLN.

Alpecin-Deceuninck heeft met Axel Laurance nog een ijzer in het vuur. Hij verwacht dat bijzonder veel renners in de vlucht zullen willen zitten. "Het is de laatste kans voor de klassieke renners", zei Van der Poel nog.

Van Aert heeft boodschap voor Van der Poel

Ook Wout van Aert krijgt wellicht zijn laatste kans om een rit te winnen in de Tour, maar ook hij moest toegeven dat het een bijzonder lastige etappe wordt. "Als ik dezelfde benen als gisteren heb, moet ik ver kunnen geraken."

En Van Aert had nog een boodschap voor wereldkampioen Van der Poel: "Het zou mooi zijn als het een duel wordt met Mathieu." Krijgen we nog eens een ouderwets duel tussen de twee rivalen?