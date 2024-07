Bezorgt blok aan het been Soudal Quick-Step ineens nog hoop nervositeit? "Remco Evenepoel maakt zich niet druk"

Remco Evenepoel fietst net als heel Soudal Quick-Step erg sereen door de Tour. Extra nervositeit zou er nu wel kunnen komen door het feit dat Jonas Vingegaard aan zijn wiel plakt.

In de finale van de negentiende Tourrit viel het wel op dat Jonas Vingegaard helemaal niet met Remco Evenepoel wilde meewerken. De Deen gaf Evenepoel zelfs een handje aan de finish om zich enigszins te excuseren. Wellicht staat hetzelfde wel te wachten in de voorlaatste rit met vertrek in Nice, waar de Tour ook eindigt.

"We gaan voornamelijk proberen wat we de laatste dagen gedaan hebben: Remco Evenepoel goed omringen en veilig aan de finish brengen. Blijven staan waar we staan en niets prijs geven op de tegenstand. En iets proberen te sparen voor de tijdrit", verwoordt ploegleider Klaas Lodewyck de doelstellingen van de ploeg voor deze rit.

Soudal Quick-Step lonkt naar tijdrit

"Er is sprake van gezonde vermoeidheid. De hitte zal de renners wel parten spelen. Het is goed dat het einde in zicht is. Het zal hard koersen zijn in het begin. Voor ons is het de etappe goed doorkomen en morgen nog eens alles op alles zetten. We hebben die tijdrit al een paar keer verkend", kijkt Lodewyck toch ook al wat vooruit.

"De jongens die in de buurt van Monaco wonen kunnen dat bijna dagelijks doen. Morgen nog een laatste rondje verkenning doen en dan zijn we hopelijk klaar." Vooraleer ze aan die tijdrit kunnen beginnen toch nog eerst die laatste rit in lijn. Jonas Vingegaard zal wellicht weer een blok aan het been zijn van Remco Evenepoel.

Evenepoel en Landa in top 10

Sterk als je dat op je bingokaart had staan. "Remco maakte zich niet druk. Logisch dat Vingegaard nu zo koerst. Als iedereen gezond is zullen er geen te grote verschillen zijn." Er is tevredenheid over de huidige situatie. "Vooraf hadden we hier voor getekend. We hadden niet durven hopen om twee man te hebben die zo kort staan."