De Cauwer trekt hele grote ogen, maar niet akkoord met nieuwe term: "Wat een kerel, wat een kerel, wat een kerel"

Wat kan je anders doen dan er met hele grote ogen naar kijken? Uiteraard is José De Cauwer ook zwaar onder de indruk van Tadej Pogacar.

Met een weergaloze aanval zette Pogacar de puntjes op de i. "Heel mooi. Dit is de betere uitgave van Pogacar", stelde De Cauwer vast tijdens de VRT-uitzending. Het valt op hoe de gele trui telkens nog eens een extra versnelling kan plaatsen terwijl hij aan zijn aanval bezig is. "Versnellen, dan eens omkijken en terug versnellen."

Er valt weinig tegen te beginnen voor de tegenstand. "Hij heeft het in de benen. Er is niets aan te doen. Hij is er op tijd aan begonnen en dat was nodig met een goede Jorgenson vooraan. Als Pogacar een kilometer langer wacht heeft hij misschien een probleem." Dat schat hij dan ook nog een keer perfect in. Sterke benen, sterk hoofd.

'Kannibaal' Pogacar

"Wat een kerel, wat een kerel, wat een kerel", kan De Cauwer alleen maar lovend zijn. "Op het einde was het ook voor Pogacar tijd dat hij de top bereikte, maar mag het?" Omdat hij de concurrentie werkelijk niets lijkt te gunnen, dook na de rit naar de Isola 2000 de term kannibalisme op in de media om Pogacar te beschrijven.

In de mixed zone vertelde de Sloveen dat hij niet bepaald fan is van die term. "Hij heeft gelijk. Ik hoor dat eigenlijk ook niet graag", geeft De Cauwer toe in zijn analyse bij Sporza. "Ik denk niet dat Pogacar - in een etappe die voor hem niet superbelangrijk is - iemand voorbij zou rijden die 100 kilometer voorop heeft gezeten."

De Cauwer ziet geen genadeloze Pogi

Zo genadeloos zou hij dan misschien ook niet zijn. "Zulke momenten hebben we bij anderen wel gezien in het verleden. Momenten waarvan je denkt: "Tiens, dat had ik misschien niet gedaan". Ik denk ook niet dat Pogacar zo iemand is."