"Dat moet je nu echt doen": De Cauwer begrijpt niets van Jorgenson, Amerikaan antwoordt

Visma-Lease a Bike was niet opgezet met het feit dat Tadej Pogacar Matteo Jorgenson nog de ritzege afsnoepte op Isola 2000. Een dag later was er wel een opvallend moment met Jorgenson.

Veelvraat Tadej Pogacar wilde absoluut winnen op Isola 2000. Op die berg had de Sloveen voor de Tour een hoogtestage van zo'n drie weken afgewerkt. Al voor de start van de Tour wilde Pogacar daar winnen.

Dat hij daarvoor nog een gat van meer dan twee minuten dicht reed op Matteo Jorgenson schoot bij Visma-Lease a Bike in het verkeerde keelgat. "Hoeveel etappes heeft Pogacar nu gewonnen? Vier", zei Merijn Zeeman bij HLN. "Zijn/Hun keuze, natuurlijk. Maar ik weet niet of het je populariteit als renner ten goede komt."

Een dag later was er dan een opvallend moment tussen Jorgenson en Carapaz. Op de eerste klim van de dag was er nog één puntje over voor het bergklassement. Iedereen in het peloton gunde het bollentrui Carapaz, maar Jorgenson snoepte het puntje nog voor zijn neus weg.

De Cauwer scherp, Jorgenson geeft uitleg

José De Cauwer begreep er niets van. "Dat moet je nu echt doen. Als je klaagt over goodwill creëren, dan scoor je hier niet mee. Hoe gepikeerd kan je zijn?", zei hij tijdens de uitzending op Sporza.

Maar Jorgenson had er nadien wel een uitleg voor. "Ik gaf de bergpunten vrijdag gratis weg in de vlucht en ik begreep later niet echt waarom", zei de Amerikaan bij In de Leiderstrui.

"Carapaz droeg weinig bij aan de vlucht, dus ik wilde hem er vandaag voor laten sprinten. Dat had hij blijkbaar niet verwacht, omdat hij gisteren alles gratis kreeg. Het was gewoon wat plezier maken."