Fenomenale Tadej Pogacar schrijft geschiedenis en verklapt geheim na zijn derde Tourzege

Tadej Pogacar heeft voor de derde keer in zijn carrière de Tour de France op zijn naam geschreven. In de afsluitende tijdrit zette hij nog maar eens de puntjes op de i.

Twee ritten op rij was nog niet genoeg voor Tadej Pogacar. In de afsluitende tijdrit haalde de Sloveen nog maar eens stevig uit en reed hij in zijn achtertuin de concurrentie op een hoopje. Vingegaard en Evenepoel kregen een minuut aan hun broek.

"Ik ben super gelukkig, ik kan het niet beschrijven. Na twee harde jaren in de Tour, met enkele foutjes, is alles nu perfect verlopen. Ik vind de juiste woorden niet", zei Pogacar in een eerste reactie na zijn derde Tourzege.

Pogacar pakt dubbel Giro-Tour

"Dit is de eerste grote ronde waarbij ik elke dag vertrouwen voelde. Zelfs in de Giro heb ik één slechte dag gehad, al zal ik niet verklappen wanneer dat was. Deze Tour was geweldig. Ik heb genoten van de eerste tot de laatste dag."

Pogacar won eerder dit jaar al de Giro en pakt als eerste renner sinds 1998 de dubbel. "Ongelofelijk toch. Ik had het zelf nooit gedacht", zei de Sloveen. In de Giro en de Tour won Pogacar telkens zes ritten.

"Sommige mensen zeiden dat ik met mijn keuze voor de Giro op veilig speelde. Dat zou zo geweest zijn als ik deze Tour niet had gewonnen, want dan zou dit jaar nog altijd geweldig geweest zijn."