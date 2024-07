Jan Bakelants over "realiteitscheck" voor Remco Evenepoel: "Mag hij niet zomaar vergeten"

Remco Evenepoel probeerde de tweede plaats van Jonas Vingegaard aan te vallen, maar liep op een counter. Voor Jan Bakelants moet Evenepoel er vooral uit leren voor de komende jaren.

Met een verschil van iets minder dan twee minuten was de tweede plaats nog mogelijk voor Remco Evenepoel. Zeker nadat Vingegaard in de etappe naar Isola 2000 tekenen van zwakte had getoond en Evenepoel amper kon volgen.

En dus zette Evenepoel Soudal Quick-Step op kop om tempo te maken. Met Moscon, Van Wilder, Hirt en Landa was de klimtrein van de ploeg van Patrick Lefevere ook indrukwekkend. En Evenepoel viel tot twee keer toe aan.

Vingegaard liet het wiel echter niet los en counterde na de tweede aanval van Evenepoel. Samen met Pogacar reed Vingegaard weg van Evenepoel, die nog een minuut aan zijn broek kreeg. En dus is de tweede plaats weg.

Les voor Evenepoel in de Tour

"Evenepoel en zijn team hebben lef getoond", zei Jan Bakelants bij Vive le vélo. "Het is ook een goede leerschool voor de ploeg. Het is goed dat deze tegenaanval nu gebeurt. Dit is een les, en ook niet meer dan dat."

Door zijn voorsprong van bijna acht minuten had Evenepoel ook de ruimte om het te proberen. "Als het lukt dan was het een enorme boost geweest. Nu is het toch vooral een realiteitscheck." Tourwinst is nog ver weg.

"Evenepoel mag naar huis keren met grote onderscheiding na zijn eerste Tour, maar dit mag hij toch niet zomaar vergeten." In tegenstelling tot Vingegaard en Pogacar moet Evenepoel zijn inspanningen beter plannen.