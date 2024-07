Is de Tour van Wout van Aert mislukt zonder ritwinst? Jan Bakelants velt zijn oordeel

Voor het tweede jaar op rij heeft Wout van Aert geen rit gewonnen in de Tour. Jan Bakelants zag echter signalen die het beste doen verhopen voor de komende weken.

De Tour van Wout van Aert was er een van ups en downs. Hij sprintte in de openingsrit meteen naar de derde plaats, daarna mengde hij zich nog een paar keer in de massasprint. Van Aert werd twee keer op rij tweede.

Met zeven keer een plek in de top tien was de Tour van Van Aert niet slecht, maar hij kon voor het tweede jaar op rij geen etappe winnen. Van Aert blijft dus voorlopig steken op de negen etappezeges in de Tour.

Geen mislukte Tour voor Van Aert

Toch vindt Jan Bakelants niet dat de Tour van Van Aert slecht was. "Wout komt van ver, maar staat verder dan drie weken geleden", zegt hij bij HLN. Voor de Tour beschouwde Van Aert zijn vorm nog als de slechtste ooit voor de Tour.

"Hij had gehoopt om een rit te winnen in de Tour: dat is niet gelukt, maar ik denk niet dat hij zijn Tour daarom als mislukt beschouwt. Niet zoals vorig jaar, toen hij echt gevloekt heeft. Deze Tour was in zijn hoofd ook een training."

Van Aert reed zich niet leeg voor Vingegaard, maar zat al met de Olympische Spelen in zijn achterhoofd. "Wout heeft nu nog twee weken tot Parijs: genoeg om de supercompensatie zijn werk te laten doen."