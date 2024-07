Jordi Meeus krijgt stevige opsteker van Red Bull-BORA-hansgrohe na teleurstelling van Tour én Vuelta

Exact één jaar na zijn zege op de Champs-Elysées heeft Red Bull-BORA-hansgrohe de contractverlenging van Jordi Meeus aangekondigd. Zijn contract liep af eind dit jaar, maar dat wordt nu verlengd.

Hoe lang zijn nieuwe verbintenis loopt is niet duidelijk, maar er wordt wel gesproken over een contract voor "de komende seizoenen". Meeus rijdt al sinds 2021 voor de Duitse ploeg en heeft al elf profzeges op zijn palmares staan.

"Ik ben heel blij dat ik bij het team blijf. Hier ben ik profrenner geworden en ik heb me hier thuis gevoeld vanaf het begin", aldus Meeus op de website van Red Bull-BORA-hansgrohe over zijn contractverlenging.

"Ik heb veel geleerd van het team en mijn ploeggenoten. Ik heb me hier altijd super gevoeld. Red Bull-BORA-hansgrohe was al één van de grootste formaties toen ik hier tekende, maar met de komst van Red Bull kunnen we nog meer groeien."

Ondanks zijn ritzege vorig jaar mocht Meeus dit jaar niet mee naar de Tour, de ploeg mikte op klassement met Roglic. Dat lijkt ook in de Vuelta het geval te zijn, waardoor Meeus dit jaar geen enkele grote ronde zal rijden.

