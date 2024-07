De geruchten rond Evenepoel nog eens weerlegd na wekenlange rollercoaster: "Vooral Lefevere had er voor getekend"

De ploeg van Patrick Lefevere bekomt van een wekenlange rollercoaster. Met Remco Evenepoel een goed klassement nastreven in de Tour, dat brengt wel wat met zich mee.

Voor Evenepoel en zijn ploegmaats, maar eigenlijk ook voor alle medewerkers bij Soudal Quick-Step. Ieder heeft zo zijn rol te vervullen. Die van Alessandro Tegner is zeker niet onbelangrijk als Marketing & Communicatons Manager. Hoe kijkt de Italiaan eigenlijk terug op de voorbije weken? Cyclism'Actu vroeg het hem.

"Als je voor het begin van de Tour gezegd had dat we een rit zouden winnen, op het podium gingen staan, de witte trui zouden veroveren en dan ook nog eens zo populair gingen zijn: daar had iedereen voor getekend. Vooral Patrick Lefevere." Logisch dat een marketingmanager meteen ook naar de populariteit gaat kijken.

Commercieel succes Soudal Quick-Step

Die van Remco is Evenepoel wereldwijd enorm. Op commercieel vlak zal deze Tour wel iets in gang zetten. "Ik weet niet of het voor de toekomst iets verandert, maar tijdens de Tour is het wel veranderd. We hadden al meer contacten dan gewoonlijk. Elke dag stonden we op het podium, elke dag hadden we een visibiliteit."

Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben om te weten dat dat impact zal hebben op verkoopcijfers van kledij en dergelijke. "Ik ben ook wel benieuwd of de populariteit van Remco en de ploeg nog gaat toenemen." Wat ze er bij Soudal Quick-Step ook wel bij moeten nemen, is dat Remco ook populair is bij heel wat andere ploegen.

Evenepoel onder contract tot 2026

Geruchten over een potentieel vertrek duiken zo geregeld wel eens op, voornamelijk Red Bull-BORA-hansgrohe wordt dan genoemd. "Hij ligt onder contract bij ons", reageert Tegner daar kort maar krachtig op. Dat is ook wat Patrick Lefevere steeds benadrukt. Evenepoel heeft nog een contract tot het einde van 2026.