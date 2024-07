Hoe kan het ook anders: Mathieu van der Poel pleziert Belgische wielerfans enorm, ook Pogacar laat zich niet onbetuigd

Mathieu van der Poel heeft de Belgische wielerfans een plezier gedaan met zijn aanwezigheid op het Natourcriterium in Roeselare. Het stond in de sterren geschreven dat hij dat criterium ook zou winnen en zo geschiedde. In zijn thuisland was Tadej Pogacar ondertussen aan het feest.

Omdat verschillende grote namen mikken op de Olympische Spelen zullen we die renners in kwestie amper zien in de Natourcriteriums. Van Wout van Aert en Remco Evenepoel bijvoorbeeld geen spoor. Mathieu van der Poel maakte toch een plekje vrij in zijn agenda: hij was dinsdagavond van de partij in het West-Vlaamse Roeselare.

Dit tot groot plezier van niet enkel de organisatie, maar ook van de Belgische wielerfans. Zo konden zij de wereldkampioen wegwielrennen - tevens de man die voor Philipsen de sprints aantrok in de Tour - nog eens van nabij bewonderen. Het kon dan ook haast niet anders dan dat Van der Poel ook de grote triomfator zou worden.

Van der Poel gaat solo

De man in de regenboogtrui klleurde alleszins de finale, samen met ploegmaat Gianni Vermeersch en groene trui Biniam Girmay. In een sprint had Van der Poel geen zin. Hij had aan het einde van het criterium nog een aanval in de benen en soleerde zo naar winst. Girmay spurtte naar de tweede plek, Vermeersch werd derde.

Er is niet enkel 'gekoerst' in Roeselare dinsdagavond. Ook in het thuisland van Van der Poel stond een mooi evenement op het programma met de Profronde van Surhuisterveen. Ook dat is een criterium dat elk jaar niet op de kalender mag ontbreken. Het slaagde erin om niemand minder dan gele trui Tadej Pogacar te strikken.

Pogacar wint in Nederland

De man die de Tour domineerde deed die trui alle eer aan en won ook in Surhuisterveen. Jasper Philipsen eindigde op de tweede plaats, Wout Poels vervolledigde het podium.