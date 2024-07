Is dit nog geloofwaardig? Bondscoach doet opnieuw relaas over Evenepoel en concurrenten dat de rand opzoekt

De teneur over Remco Evenepoel en zijn concurrenten is bij de bondscoach wellicht toch een heel stuk anders dan bij de buitenwereld. Sven Vanthourenhout neemt de druk voor de olympische tijdrit weg bij Evenepoel.

Nochtans is Evenepoel de wereldkampioen tijdrijden en heeft hij dit jaar drie van zijn vier tijdritten gewonnen. De meest recente nog in de Tour de France, tegen de allerbeste wielrenners ter wereld. Sven Vanthourenhout beweert bij VTM desondanks dat Remco Evenepoel geen favoriet is voor de olympische tijdrit in Parijs.

"Ik heb het al eerder uitgesproken: voor mij zijn de topfavorieten Tarling en Ganna. Dat heeft niets te maken met de favorietenrol te willen doorschuiven of geen vertrouwen te hebben in onze renners. Het is vooral omwille van het feit dat zij er voor gekozen hebben om zich optimaal voor te bereiden op deze discipline, voor dit evenement."

Het argument van Vanthourenhout

Vanthourenhout staaft zijn betoog wel met een argument dat steek houdt. "Dat zorgt er voor dat zij voor mij de twee grote topfavorieten zijn." Tegelijkertijd is het een relaas dat op de grens van de geloofwaardigheid danst, want dan wordt geen rekening gehouden met de ongelooflijke capaciteiten van Evenepoel tegen de klok.

"Remco is sowieso medaillekandidaat en ook kandidaat-winnaar", zegt Vanthourenhout dan toch. "Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken. Ik denk dat we dat ook moeten uitspreken. Dat zou anders geen vertrouwen geven naar hem toe, maar het zal allemaal dicht tegen elkaar liggen. Een medaille kan zomaar."

Niet makkelijk voor Evenepoel

Dat is het minste wat je kan zeggen. Vanthourenhout wil vooral aangeven dat het niet gemakkelijk zal worden voor Remco Evenepoel. "Als we zaterdag tot de conclusie komen dat hij zijn best mogelijke prestatie levert, dan moeten we het daar mee doen. Uiteraard is de ambitie wel een medaille."