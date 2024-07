Remco Evenepoel blikt nog een keer terug op de Tour de France en heeft mooie woorden voor echtgenote Oumi

Dat Remco Evenepoel zo sterk presteerde in zijn eerste Tour de France, heeft ook met zijn vrouw Oumi te maken. Evenepoel bedankt haar voor de steun van op het thuisfront.

Oumi Rayane is lang niet de enige die in de hulde betrokken wordt, maar zij mocht zeker niet vergeten worden. Remco Evenepoel heeft op sociale media nog eens teruggeblikt op zijn debuut in de Tour de France, wat hij kon afronden met een derde plaats in het algemeen klassement en het veroveren van de witte trui als beste jongere.

Afgelopen zondag trokken ook de andere renners van Soudal Quick-Step die de Tour aanreden prompt een witte trui aan. Remco Evenepoel deelt met veel plezier een foto met zijn ploegmaats. "Wat een ploeg, wat een steun, wat een verwezenlijking", glundert Evenepoel. Hij legt er de nadruk op dat ze dit met zijn allen bereikt hebben.

Dankwoord van Evenepoel

Het is bij zijn volgend dankwoord dat ook echtgenote Oumi aan bod komt. "Aan mijn ploegmaats, de hele staf, mijn vrouw, familie en vrienden: bedankt om in mij te geloven en mij bij te staan op deze reis." De prestaties van de voorbije weken op Franse wegen zullen het geloof aanwakkeren dat in de toekomst nog iets mooiers mogelijk is.

What a team, what a support, what an achievement. TOGETHER!!🐺🤍



My teammates, the entire staff, my wife, family and friends. Thank you for believing in me and taking this journey with me.



Everything is possible. pic.twitter.com/YH0LRINNm6 — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) July 23, 2024

"Alles is mogelijk", laat Remco Evenepoel dan ook weten. In België hopen we uiteraard dat dit ook op korte termijn kan bevestigd worden, bijvoorbeeld op de Olympische Spelen. De avonturen van Evenepoel zijn in Frankrijk immers nog lang niet afgelopen. Na een training in de hitte in Nice gaat het stilaan richting Parijs.

Evenepoel favoriet in olympische tijdrit

Evenepoel zal daar meedoen aan de olympische tijdrit en wegrit. In het tijdrijden is Evenepoel de favoriet bij uitstek om olympisch kampioen te worden.