In de aanloop naar Parijs: Evenepoel maakt het glashelder wat hem parten speelt, Van Aert pakt het wat subtieler aan

Wout van Aert en Remco Evenepoel zijn de mannen van wie we wel wat verwachten in Parijs. Het is aftellen naar hun aankomst in de Franse hoofdstad.

Na het einde van de Tour de France zijn Wout van Aert en Remco Evenepoel nog een paar dagen blijven hangen in de omgeving van Nice. Even de batterijen opladen in het gezelschap van hun partner. Even wat tijd voor familiemomenten. Dat betekent helemaal niet dat onze Belgische toppers ondertussen stilzitten.

Hun activiteiten zijn te volgen op Strava en zo weten we dat ze dinsdag beiden een trainingsrit hebben afgewerkt. Het zijn geen trainingstochten van hele lange afstand geweest, maar het is wel duidelijk dat Wout en Remco zichzelf toch eens stevig op de proef gesteld hebben. Dat heeft dan vooral met de temperatuur te maken.

© photonews

Een training van 74,8 kilometer tussen Nice en Cagnes-sur-Mer: dat is het geworden voor Evenepoel. Er lagen toch 932 hoogtemeters op zijn weg. Evenepoel heeft er 2 uur, 31 minuten en 37 seconden over gedaan. Het is vooral veelzeggend wat hij er zelf aan heeft toegevoegd. "Een leuk trainingsritje", klinkt het. Leuk als in Nice.

Dat is immers de Engelse vertaling, maar het is ook een woordspeling aangezien hij dus weer in het Franse Nice passeerde. Eigenlijk valllen vooral de emoji's op die Remco ook nog postte. Die maken duidelijk dat het een training was onder een fel schijnende zon en dat die hitte het hem echt niet gemakkelijk maakte.

© photonews

"Een bidon en een brug te weinig", is dan weer de omschrijving die Wout van Aert aan zijn training geeft. De warmte maakte hem dorstig. Van Van Aert weten we dat hij wel eens houdt van een subtiele beschrijving. Van Aert heeft een training van 64,3 kilometer met 989 hoogtemeters afgewerkt in 2 uur, 9 minuten en 53 seconden.