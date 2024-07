Belgische medaille(s)? Renaat Schotte laat zich uit over de Olympische tijdrit én wegrit: "Hij maakt de meeste kans"

De Olympische Spelen staan op het punt om officieel te beginnen. En dus kunnen we leuke dingen te zien krijgen de komende weken. Het kan al meteen beginnen in de Olympische tijdrit in het wielrennen. En ook in andere disciplines maken we kans.

Renaat Schotte maakt zich op voor zijn zevende Olympische Spelen. En hij blikt met heel wat optimisme vooruit, want zeker in het wielrennen zouden het wel eens heel interessante toernooien kunnen gaan worden. Zeker voor de Belgen, want we maken op diverse fronten kans. Te beginnen in de Olympische tijdrit. "Remco Evenepoel had maar vijf rustdagen tussen Nice en Parijs. Dat is heel weinig", aldus Renaat Schotte bij Sporza Daily. "Met welke reserves komt Evenepoel nog uit de Tour de France? Elke dag kan van belang zijn, maar hij blijft de vooruitgeschoven man voor de tijdrit. Wout van Aert kan ook een resultaat neerzetten, maar zijn eerste tijdrit in de Tour was minder." Wegrit met veel kandidaten uit België In de wegrit liggen er mogelijkheden met verschillende mannen: "Wout van Aert is daar naast Evenepoel een geweldige kanshebber en ook Stuyven is een kanshebber in een bepaald scenario. Het is een heel rare koers." "Grote landen hebben maximaal vier renners. Dan kan je een koers niet controleren in een peloton van 90 man. Er zal een manifest gebrek zijn aan controle. Het wordt een granfondo met topprofs, met eigenlijk weinig toppers."