Medaillekansen de vuilbak in? Lotte Kopecky onthult hoe covidbesmetting voorbereiding verstoorde

Net als tijdens de Tour wordt covid tijdens de Olympische Spelen opnieuw een belangrijk aandachtspunt. Voor Lotte Kopecky was vorige week al prijs.

Tot de laatste dag van de Giro d'Italia Women deed Lotte Kopecky mee voor de eindzege. Ze moest amper één seconde goedmaken in de slotrit, maar Elisa Longo Borghini was te sterk. Kopecky werd tweede in de Giro.

Na de Giro kreeg Kopecky wel een koude douche, want ze testte positief op covid. "Ik heb het enkele dagen rustig gedaan. Dit weekend gingen mijn trainingen tijdens de pistestage goed en waren mijn waardes goed", zegt ze bij Sporza.

Kopecky denkt dan ook niet dat haar besmetting een invloed zal hebben op haar prestaties. En het kan ook misschien wel een zegen zijn tijdens de Spelen. "Ik denk dat ik er nu even immuun tegen ben."

Verrast Kopecky in het tijdrijden?

Zaterdag komt Kopecky een eerste keer in actie in het tijdrijden. Ze werkte het voorbije jaar hard aan haar tijdrit. Er werd aan haar positie gewerkt en Kopecky kreeg een aerodynamisch pak. Toch lijkt brons het hoogst haalbare.

"Als ik zaterdag een medaille haal, is dat heel mooi. Lukt dat niet, dan weet ik dat er nog dagen volgen met kansen die net iets hoger liggen." In de wegrit en op de piste is Kopecky zeker een medaillekandidaat.