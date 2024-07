Geinig: Van Aert draagt de vlag op Olympische Spelen, maar niet voor België

De Olympische Spelen gaan bijna officieel beginnen met de openingsceremonie. Zaterdag staan dan weer de tijdritten op het wegwielrennen op het programma. Meteen alle hens aan dek dus voor velen.

Wout van Aert zal de openingsceremonie mogelijk zelfs aan zich voorbij laten gaan, net als Remco Evenepoel. Zij moeten zaterdag al meteen aan de arbeid en dan is het niet meteen nuttig om een hele avond op een bootje rond te hotsen.

Bootje op de Seine

Toch zal van Aert wel degelijk een vlag dragen tijdens de openingsceremonie, al gaat het natuurlijk niet over Wout van Aert. Velen schrokken zich in de internationale pers dan ook een hoedje toen het nieuws over van Aert naar buiten kwam.

Het gaat over de Indonesische baanwielrenner Bernard Benyamin van Aert. Die heeft een verleden in de Lage Landen en is ook grote fan van Wout van Aert. Dat liet hij een paar jaar geleden al eens weten in een interview.

van Aert met de vlag

"Mijn grootvader is geboren in Nederland, in Doesburg. Hij is wel al lang geleden naar Indonesië getrokken. Zelf ben ik nooit in Nederland geweest", aldus van Aert toen al tegen Sporza. "Wout is mijn idool. Ik zou graag eens tegen hem koersen."

Van Aert is overigens lang niet de enige wielrenner die vanavond een vlag zal dragen. Ook onder meer mountainbiketopper Nino Schurter voor Zwitserland en baanwielrenner Aaron Murray Gate zullen hun land vertegenwoordigen.